7 Settembre 2021 10:46

Taurianova sconvolta dalla morte del 24enne Antonio Furfaro, stroncato da malore improvviso

Taurianova è sconvolta per la morte improvvisa del 24enne Antonio Furfaro. Al momento non si conoscono le cause del decesso: il giovane, nella mattinata di ieri. è stato trovato senza vita nel suo letto. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social da parte dei concittadini del ragazzo i quali ricordano la bontà del giovane.