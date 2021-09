Tariffe: Meloni, ‘Cingolani dica che cosa intende fare per fermare aumento’**

14 Settembre 2021 19:22

Catanzaro, 14 set. (Adnkronos) – “Avere un ministro che annuncia l’aumento delle bollette invece di provare a spiegarci come fa a fermarlo in un momento nel quale la povertà avanza, le imprese chiudono, l’Italia rischia di trovarsi in ginocchio, mi ha fatto molto riflettere”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, parlando a Catanzaro.

“Sicuramente -ha aggiunto- il tema è molto complesso perchè l’aumento delle bollette è anche figlio di alcune scelte strategiche che sono state fatte, per esempio in Europa, anche dall’Italia: tutto il tema del green, del cosiddetto verde, inevitabilmente comporta risultati di questo tipo. Penso sia anche la ragione per la quale ci si deve interrogare su queste priorità, perchè noi continuiamo a fare una politica green in Europa che ci fa lievitare le bollette e poi ci ritroviamo a importare senza dazio dalla Cina e dall’India, che da sole producono l’80 per cento della plastica sversata in mare”.

“Qualcosa non va in queste strategie, ma mi aspetto che il ministro Cingolani invece di annunciarmi che la bolletta aumenterà ulteriormente -conclude Meloni- mi dica che cosa intende fare per fermare quell’aumento”.