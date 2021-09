Reggina, Taibi sempre più indispensabile: il ds coprirà anche il ruolo di responsabile del settore giovanile

15 Settembre 2021 19:50

Il ds Taibi è stato nominato anche Responsabile del Settore Giovanile della Reggina

Reggina 1914 comunica di aver affidato il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile a Massimo Taibi. Già investito della carica di direttore sportivo, Taibi avrà l’ulteriore compito di coordinare e gestire l’attività di un’altra componente fondamentale del progetto amaranto. Non è una novità per il direttore della Reggina, che aveva già ricoperto il doppio ruolo ai tempi del Modena. La speranza è che questa importante figura possa trovare pace, dopo l’addio ultimo di Tempestilli e Mangiarano. Quest’ultimo infatti, anche se non ufficialmente, seguiva le vicende riguardanti le selezioni giovanili.

“Anche in questa occasione – ha dichiarato Taibi – ci tengo a ringraziare sentitamente il Presidente Gallo, il quale mi ha nuovamente onorato della propria fiducia. Affronterò questo delicatissimo percorso con profondo senso di responsabilità, consapevole che, nello svolgimento del compito affidatomi, potrò avvalermi dell’ausilio di ottimi collaboratori, anch’essi profondamente legati al territorio ed alla gloriosa maglia amaranto”.