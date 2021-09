Supercoppa Serie B, Ragusa-Pallacanestro Viola 3° Q: neroarancio in difficoltà! [LIVE] 

11 Settembre 2021 18:36

Primo impegno stagionale per la Pallacanestro Viola di scena in Sicilia contro la Virtus Kleb Ragusa nella gara valevole per la Supercoppa di Serie B

Pallacanestro Viola, dove eravamo rimasti? PalaCalafiore in festa, gara dominata contro Avellino in una delicatissima sfida Playout e salvezza raggiunta con sangue, sudore e lacrime. Di quella squadra non è rimasto quasi nessuno. La società ha optato per un rebuilding importante, partendo però da basi solide: confermate le principali figure dirigenziali, rinnovo per il duo in panchina Domenico Bolignano-Pasquale Motta, riconferme in squadra per Yande Fall e Fortunato Barrile. Tanti i nuovi protagonisti della stagione neroarancio che quest’oggi scenderanno in campo per il primo impegno ufficiale della stagione, la gara di Supercoppa di Serie B contro la Virtus Kleb Ragusa. StrettoWeb seguirà la gara LIVE raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.

Virtus Kleb Ragusa-Pallacanestro Viola LIVE

3° Quarto – Ancora Sorrentino, mamma mia! 6/8 da 3, fa malissimo alla Viola. 65-44

3° Quarto – Altra tripla per Sorrentino. 62-44

3° Quarto – Duranti dalla linea della carità: 1/2. 59-44

3° Quarto – Chessari ne mette due con fallo: dentro anche il libero, non ci voleva. 59-43

3° Quarto – In velocità Balic! Due punti e Ragusa è costretta al tiemout. 56-43

3° Quarto – Altra tripla per la Viola, Ingrosso! 56-41

3° Quarto – Tripla di Balic! 56-38

3° Quarto – Tripla di Duranti. 56-35

3° Quarto – Tripla per la Viola, risponde Ragusa con 2 canestri da 2 di Da Campo e Ianelli. 54-29

3° Quarto – Due con fallo per Simon: dentro il libero. 52-29

3° Quarto – Da Campo, sottomano reverse: se si riparte così… 49-29

Fine 2° Quarto! 47-29 – Ragusa allunga nei secondi 10 minuti di gioco, la Viola soffre tanto i tiri da dietro l’arco dei siciliani che si confermano mortiferi. L’atletismo di Fall e Duranti per ora è una delle poche cose positive.

2° Quarto – Tutto solo Sorrentino, ultimi 2 per Ragusa prima della sirena. 47-29

2° Quarto – Dimenticato da tutti Ugo Simon: 45-29

2° Quarto – Due per Duranti da dentro l’area. 42-29

2° Quarto – Sorrentino sbaglia, Simon corregge. 42-27

2° Quarto – Due per Valente 42-27

2° Quarto – Tripla di Sorrentino! 40-25

2° Quarto – Due per Rotondo 37-25

2° Quarto – Sorrentino 1/3 ai liberi 35-25

2° Quarto – Canzonieri ne mette 2. 34-25

2° Quarto – Valente in lunetta per la Viola: 1/2. 32-25

2° Quarto – Due su due per Fall dalla lunetta. 32-24

2° Quarto – Altri due per Salafia. 32-22

2° Quarto – Gran conclusione di Klacar, peccato che il piede dentro l’area valga solo 2 punti. Risponde Salafia 30-22

2° Quarto – Gran palla di Duranti che pesca Fall in mezzo a 3: Yande sgomita e ne mette 2. 28-20

2° Quarto – Ingrosso ne appoggia 2. 28-18

2° Quarto – Antisportivo per la Viola! Salafia ne mette due gratis ai liberi. 28-16

2° Quarto – Fallo su Simon che va in lunetta: 2/2. 26-16

Fine 1° Quarto! 24-16 – Viola sotto di 8 punti dopo i primi 10 minuti. I neroarancio devono trovare una maggior chimica di squadra, specialmente in difesa. Urge una maggiore attenzione su Sorrentino che ha fatto malissimo alla difesa reggina.

1° Quarto – Ultimi due punti per Ragusa con Chessari. 24-16

1° Quarto – Tripla di Duranti! 22-16

1° Quarto – Assist in lob per Rotondo che pesca Da campo alle spalle della difesa reggina. 22-13

1° Quarto – Due punti per Fall da sotto. 22-13

1° Quarto – Altra tripla per Sorrentino, la difesa della Viola ci sta capendo davvero poco. 20-11

1° Quarto – Altri due per Sorrentino che appena trova spazio tira e fa male. 17-11

1° Quarto – Sorrentino tutto solo nell’angolo sinistro: tripla a segno. 15-11

1° Quarto – Balic per Fall, altri due punti. 12-11

1° Quarto – Fallo su Fall, il centro neroarancio dalla lunetta: 1/2. 12-9

1° Quarto – Tripla per Sorrentino, scava un solco Ragusa 12-8

1° Quarto – Penetrazione e due punti con Balic che bacia la tabella. 9-8

1° Quarto – Tripla di Da Campo, avanti i siciliani. 9-6

1° Quarto – Parità, 2 per Simon. 6-6

1° Quarto – Accorcia Sorrentino 4-6

1° Quarto – Yande Fall ne mette altri 2. 2-6

1° Quarto – Duranti riporta avanti la Viola. 2-4

1° Quarto – Pareggia Da Campo 2-2

1° Quarto – Yande Fall, primi 2 punti della stagione per la Viola! 0-2

1° Quarto – Si parte! Primo possesso Viola, Duranti sbaglia il tiro 0-0

17:25 – Inno Nazionale Italiano! Tutto pronto per la palla a 2

17:10 – Dopo un’interminabile offseason la Pallacanestro Viola è pronta a scendere nuovamente in campo per il primo impegno ufficiale della stagione, la gara di Supercoppa di Serie B contro la Virtus Kleb Ragusa