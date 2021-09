Superbike, grave incidente a Jerez: morto Dean Berta Vinales, il cugino 15enne di Maverick

25 Settembre 2021 15:44

Grave incidente nella tappa di Superbike a Jerez: morto Dean Berta Vinales, cugino del pilota di MotoGp Maverick, aveva solo 15 anni

Tremendo lutto nel mondo dei motori. Tragico incidente avvenuto nella tarda mattinata a Jerez, tappa odierna del campionato di Superbike. Dean Berta Vinales, cugino di Maverick, pilota dell’Aprilia in MotoGp, ha perso la vita a soli 15 anni. In curva 2, all’inizio dell’11° giro, il giovane pilota è rimasto vittima di una caduta insieme ad Alejandro Carrion della Kawaski GP Project, Daniel Mogeda, Team#109 Kawasaki e Harry Khouri, Fusport – RT Motorsports by SKM – Kawasaki. Secondo le prime informazioni che arrivano dalla pista, Vinales sarebbe stato investito dopo la caduta. Paddock letteralmente sotto shock, interrotto il collegamento in diretta e richiesto l’elisoccorso, decollo poi rinviato: probabilmente il segnale che già non ci sarebbe stato più nulla da fare. Alle 15:11 il comunicato ufficiale della Superbike ne ha annunciato la morte. Cancellata tutta l’attività in pista prevista per il sabato a Jerez, annullata Gara 1 della Superbike e della Supersport 600.