Suggerimenti e confronti: è online il forum “DialogAspromonte”

8 Settembre 2021 14:55

È online il forum partecipativo “DialogAspromonte”, piattaforma voluta dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, quale luogo aperto di confronto sano su idee e progetti, con il coinvolgimento diretto e attivo dei cittadini

È online il forum partecipativo “DialogAspromonte”, piattaforma voluta dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, quale luogo aperto di confronto sano su idee e progetti, con il coinvolgimento diretto e attivo dei cittadini. Partecipare al forum è semplicissimo, basta collegarsi al link https://forum.parcoaspromonte.gov.it/, cliccare su “partecipa” o “vai al forum”, scrivere la propria proposta nel commento che successivamente sarà visionato, validato e pubblicato dai moderatori dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte. “Con il lancio di questo strumento, vogliamo rinsaldare i rapporti con la comunità. L’Ente – ha spiegato il presidente del Parco dell’Aspromonte, Leo Autelitano – ha deciso di “aprire” uno spazio alle espressioni e alle proposte di Ordini Professionali, Associazioni, Istituzioni, semplici innamorati della nostra montagna, che in una forma di spazio pubblico aperto, in modalità online, potranno fornire il un contributo migliorativo, attraverso l’elaborazione di progetti e suggerimenti destinati alle attività dell’Ente. “Porte aperte ad una grande partecipazione di massa del popolo dell Aspromonte che anche questa volta saprà fornire il proprio supporto – ha aggiunto Autelitano- . Spunti, idee e proposte saranno successivamente al centro di un forum allargato che si svolgerà in video conferenza e alla quale parteciperanno tutti i soggetti che hanno apportato un contributo fattivo”.