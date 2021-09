Nuovo striscione contro Lo Monaco su Messina-Reggina del 2015: “per te un risultato scontato, noi non abbiamo mai dimenticato” [FOTO]

9 Settembre 2021 15:21

I tifosi dell’Acr Messina hanno affisso un altro striscione contro Lo Monaco risalente al derby dello Stretto contro la Reggina del 30 maggio 2015

Qualche giorno fa Pietro Lo Monaco ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo il suo ritorno come direttore generale dell’Acr Messina. Ha affrontato tantissimi argomenti, tra cui quelli legati alla turbolenta fine dell’ultima avventura in giallorosso e al derby del 30 maggio 2015 tra Messina e Reggina che ha condannato i peloritani alla Serie D: “prima di Reggina-Messina, entrambe le squadre avevano la certezza di giocare in C al di là di come sarebbe andata, erano sicure che sarebbero state riammesse per via dell’illecito della Vigor Lamezia”, aveva detto a Rtp.

Queste parole non sono andate giù ai tifosi del Messina, che continuano a “fare la guerra” al dirigente, già non accolto proprio bene dopo la notizia del suo ritorno. E l’ennesimo striscione è apparso dalle parti dello stadio “Franco Scoglio”. E’ firmato dalla Curva Sud e fa proprio riferimento a quel derby dello Stretto del 30 maggio 2015: “per te un risultato scontato, noi non abbiamo mai dimenticato”, si legge.