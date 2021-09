Striscia la Notizia, il primo tapiro è per Diletta Leotta: “disservizi Danz? Sistemerei io tutte le antenne d’Italia”

27 Settembre 2021 15:59

Striscia la Notizia consegna il primo tapiro d’oro a Diletta Leotta: la conduttrice siciliana ‘attapirata’ a causa dei disservizi di Dazn

Questa sera andrà in onda la prima puntata della 34ª edizione di Striscia la Notizia con due nuove veline e una coppia di conduttori rinnovata nelle figure di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Insieme ai molteplici servizi pronti già dalla prima serata, fa ritorno anche Valerio Staffelli con il suo immancabile tapiro d’oro: il primo della nuova edizione sarà consegnato a Diletta Leotta. La conduttrice siciliana è infatti ‘attapirata’ a causa dei disservizi nello streaming delle gare di Serie A di Dazn che hanno fatto imbufalire tanti tifosi italiani. “Se fosse per me sistemerei io tutte le antenne d’Italia”, ha dichiarato Diletta Leotta provando a chiedere scusa personalmente agli utenti di Dazn. La bella conduttrice siciliana ha poi confermato la fine della storia d’amore con l’attore Can Yaman.