Sorprese a rubare nell’ex birrificio Messina, arrestate 4 persone

3 Settembre 2021 11:31

Messina, i ladri hanno asportato del ferro che avevano ammonticchiato all’ingresso

Nella giornata di ieri, nel corso della mattinata, i poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio hanno proceduto all’arresto di quattro messinesi sorpresi a rubare nell’area dell’ex birrificio Messina.

All’arrivo degli agenti, i rei avevano già asportato del ferro che avevano ammonticchiato all’ingresso e stavano procedendo a smontare il motore di un nastro trasportatore e altro materiale all’interno di un capannone. Rinvenuti e sequestrati anche gli arnesi atti allo scasso verosimilmente utilizzati dai ladri, tra cui chiavi inglesi, pinze, tronchesine e cacciaviti, un palanchino e una torcia.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i quattro, tutti con precedenti specifici, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo. Uno dei quattro, in atto ristretto in regime di detenzione domiciliare, è stato altresì arrestato per il reato di evasione.