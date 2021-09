Sondaggi politici, Pd primo partito e FdI davanti a Lega

15 Settembre 2021 20:43

(Adnkronos) – Il Pd guidato da Enrico Letta primo partito con il 19,4%, seguito a ruota da Fdi di Giorgia Meloni al 19,1%, che subisce un calo dello 0,9%. In terza posizione c’è la Lega di Matteo Salvini, ferma al 18,5% (anche il Carroccio perde lo 0,9%). In crescita il Movimento Cinque Stelle, che si attesta al 18,5%. Anche Forza Italia acquista consensi e arriva a quota 7,3%. E’ quanto emerge dal primo sondaggio elettorale della nuova edizione di ‘Porta a Porta’ realizzato da Alessandra Ghisleri di Euromedia Research.

Secondo le intenzioni di voto a livello nazionale, si legge in una nota, il Pd risulta primo partito con il 19,4% e registra un +0.4% rispetto all’ultimo sondaggio realizzato sempre dall’istituto della Ghisleri per il quotidiano ‘La Stampa’ il 2 settembre scorso. Segue Fratelli d’Italia al 19.1% con un calo dello 0.9%. Terza è la Lega con il 18.5%. La rilevazione dà il Movimento 5stelle in crescita dello 0.8% con il 18,5%. Anche Forza Italia cresce, ma dello 0.2%, e raggiunge il 7.3%.

Azione è al 3,8% (-0.4%) mentre Italia Viva arriva al 2.8% (+0.5%) e la Federazione dei Verdi al 2% (+0.5%). Sinistra Italiana è stabile al 1,8%, seguito da +Europa 1.7% (+0.1%), MDP-Articolo 1 1.5%(-0.2%), altri di Centrodestra 1.1% (-0.4%). Per Euromedia gli indecisi e gli astenuti ad oggi rappresentano il 36.6%.