Slow Food – Terra Madre domani fa tappa a Gambarie d’Aspromonte

18 Settembre 2021 11:49

Gambarie d’Aspromonte, domani a piazza Mangeruca l’incontro Terra Madre organizzato da Slow Food

Si terrà domani, domenica, 19 settembre dalle ore 10:00 presso piazza Mangeruca a Gambarie d’Aspromonte il consueto incontro Terra Madre organizzato da SLOW FOOD Versante dello Stretto e Costa Viola. La rete di Terra Madre è formata dagli agricoltori, gli allevatori, i pescatori, i trasformatori, i cuochi che con la loro visione e i loro saperi lavorano per promuovere una nuova gastronomia, fondata sulla tutela della biodiversità, la protezione dell’ambiente e il rispetto delle culture e delle tradizioni locali. L’incontro, oltre ad essere un’occasione per assaporare i cibi del territorio “buoni, puliti e giusti” sarà arricchito da laboratori a tema quali: “Conosciamo la Birra” a cura del birrificio reggino, a moderare l’incontro sarà Amalia De Fazio; Tavola rotonda dal titolo ” Aspromonte, biodiversità e prodotti tipici” con la partecipazione di Francesco Malara, Leo Autellitano e G. Martino; Laboratorio “Prepariamo la ricotta” a cura dell’Azienda Bontà del latte, a moderare l’incontro Antonio Paolillo; Laboratorio “Alla scoperta del sapone di casa” a cura di Fare Verde modera Luigi Belmonte. In occasione dell’incontro sarà presentato il libro di Giuseppe Mandica dal titolo “Calabresità”. Ad aprire la manifestazione sarà il fiduciario della condotta Cosimo Foti.

Un appuntamento, dunque, da non perdere per gli amanti del buon cibo e della natura.