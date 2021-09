Reggina, con l’Fc Lamezia prove per Crotone: 0-2 al D’Ippolito firmato Montalto e Loiacono

4 Settembre 2021 19:49

La sintesi e il tabellino dell’amichevole Fc Lamezia Terme-Reggina, terminata 0-2 a favore degli amaranto

Stop al campionato di Serie B per una settimana, ma non si ferma la Reggina. Gli amaranto hanno affrontato e battuto l’Fc Lamezia Terme allo stadio Guido D’Ippolito, riuscendo a mettere minutaggio sulle gambe e anche a sperimentare qualche mossa tattica. L’attenzione del tecnico Aglietti è stata rivolta soprattutto in attacco, dove in modo inedito a supporto della punta centrale è stato schierato un secondo attaccante di peso e non una seconda punta (Menez o Rivas). La coppia Montalto-Galabinov potrebbe infatti essere una soluzione in vista del match contro il Crotone, vista l’assenza per squalifica del francese ex Milan. Ed è proprio dal duo offensivo che nasce l0 0-1: Lakicevic crossa, Galabinov attira su di sé i difensori, Montalto insacca tutto solo di testa. E’ comunque una Reggina, a dir la verità, un po’ lenta e poco reattiva quella vista primo tempo, soprattutto nel ripiegare all’indietro. E’ infatti sui piedi di Maimone l’occasione per il pareggio, che però non si concretizza per un errore nella conclusione.

Nella ripresa i due allenatori rivoluzionano completamente le formazioni in campo, per Aglietti non vengono sostituiti solo Bellomo e Ricci, per tutti gli altri è stata effettuata la staffetta. Questa volta sono Menez e Tumminello a formare il duo offensivo. Il ritmo cambia sin dai primi minuti, con una Reggina molto più intraprendente: prima Menez scambia con Liotti, che sfiora la traversa; poi al 52′ ecco lo 0-2 con Tumminello che spizza di testa e Loiacono bravo ad essere il più lesto di tutti a mettere in rete la respinta corta del portiere. Col passare dei minuti cala il pressing degli amaranto, ne approfitta un buon Lamezia che con il destro a giro di Vitolo sfiora la rete. Insomma, buon test per la Reggina che ha così avuto modo di lavorare sulla condizione fisica, ma sul piano tecnico magari Aglietti si sarebbe aspettato qualcosa in più. Al di là del gol, l’esperimento offensivo non ha soddisfatto al massimo, ma vista l’occasione ci può stare di non forzare troppo sull’acceleratore. Nonostante le due categorie di differenza tra le squadre in campo, le occasioni da gol e le manovre offensive sono state davvero poche, il Lamezia ci ha messo tanto cuore per provare a fare bella figura contro un avversario blasonato. Essendo un’amichevole i giudizi comunque non devono essere troppo pesanti, ci sarà tempo in settimana per arrivare pronti al derby calabrese.

Fc Lamezia Terme-Reggina 0-2: il tabellino dell’amichevole

Marcatori: 12′ Montalto, 52′ Loiacono.

FC Lamezia Terme (4-3-3): D’Andrea (46′ Gentile (82′ Martino), Miliziano (82′ Carubini), Nocerino (82′ Talarico), Camilleri (60′ Rechichi), Tipaldi (60′ Amendola); Maimone (46′ Vitolo), Salandria (72′ Ferrara), Bezzon (46′ Bernardi); Da Dalt (46′ Provazza), Haberkon (46′ Umbaca), Russo (46′ Verso (82′ Trotta). A disposizione: Tringali. Allenatore: Erra.

Reggina (4-4-2): Micai (60′ Lofaro); Lakicevic (46′ Loiacono), Stavropoulos (46′ Cionek), Regini (46′ Amione), Di Chiara (46′ Liotti); Ricci (60′ Ejjaki), Hetemaj (46′ Bianchi), Crisetig (46′ Gavioli), Bellomo; Galabinov (46′ Ménez), Montalto (46′ Tumminello). A disposizione: Lofaro, Ejjaki. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Alessandro Femia di Locri. Assistenti: Andrea Galluzzo di Locri e Domenico Zappino di Vibo Valentia.

Note – Calci d’angolo: 7-5.