Ex Reggina, Simone Missiroli trova squadra: è un nuovo giocatore del Cesena

26 Settembre 2021 14:26

Simone Missiroli, dopo Sassuolo e Spal, rimane in Emilia Romagna e a 35 anni firma per il Cesena

Un figlio del Sant’Agata, una prima parte di carriera vissuta alla Reggina, dove è cresciuto umanamente e calcisticamente. Poi ha spiccato il volo, con tantissima Serie A e un po’ di B. Simone Missiroli ha lasciato la Spal questa estate, ma non l’Emilia Romagna, sua seconda casa ormai da anni. E dopo Sassuolo e Ferrara, arriva Cesena. Il centrocampista è, infatti, un nuovo giocatore bianconero. Scende in C, per la prima volta. “Il Cesena FC – si legge – comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone Missiroli. Trentacinque anni compiuti lo scorso 23 maggio, il centrocampista reggino porta in bianconero le 492 partite (con 39 gol) giocate tra i professionisti, oltre la metà delle quali collezionate in serie A (e nessuna in C) in una carriera che l’ha visto indossare appena cinque maglie. Missiroli si è legato al Cesena FC fino al 30 giugno 2022 e svolgerà questa mattina il suo primo allenamento in bianconero: indosserà la maglia numero 25″.