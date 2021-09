Sicilia, si arrampica al terzo piano per picchiare la ex: denunciato 37enne a Cammarata

13 Settembre 2021 11:46

Uomo di 37 anni si arrampica fino al terzo piano di un palazzo per picchiare la ex compagna: denunciato dai carabinieri

Ancora un episodio di violenza sulle donne registrato in Sicilia. A Cammarata, paese in provincia di Agrigento, un uomo di 37 anni si è arrampicato fino al terzo piano di un palazzo per raggiungere l’abitazione della ex compagna. Una volta arrivato, ha sfondato il vetro e ha fatto irruzione all’interno dell’appartamento. La donna, nel tentativo di allontanarlo, è stata colpita al volto con uno schiaffo che le ha fatto perdere l’equilibrio e cadere a terra: la vittima ha riportato tumefazioni allo zigomo giudicate guaribili in cinque giorni di prognosi prescritti dai medici dell’ospedale di Agrigento. I carabinieri hanno denunciato l’uomo dopo l’esposto presentato dalla casalinga.