La Sicilia dice ‘stop’ agli incendi dolosi: online la petizione “Salviamo i boschi” indirizzata al Governo

12 Settembre 2021 10:08

Lo scopo degli attivisti è quello di stimolare le istituzioni nazionali e regionali a concentrarsi maggiormente sul tema degli incendi

E’ stata un’estate rovente per la Sicilia, non solo per le alte temperature, ma anche per l’emergenza incendi che ha messo in ginocchio praticamente tutta l’Isola. I cittadini non ci stanno, “l’incendio di un bosco nel 99,5 % non è spontaneo, ma è un atto criminale!”, ed è per questo motivo che l’Associazione “Salviamo i boschi” ha lanciato online la petizione per stimolare i parlamentari del Governo nazionale e regionale a predisporre una proposta di legge “per far sì che i criminali del fuoco vengano arrestati ed interrompere la reiterazione del crimine”.

La petizione ha già raccolto notevole successo, dopo circa dieci giorno ha raggiunto quasi 20.000 sottoscrizioni. Questo il link per consultarla direttamente sul sito sicuro change.org: https://chng.it/fThdrrsG.