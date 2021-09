Sicilia, fermato dai carabinieri a Casteltermini: li insulta e si spoglia nudo in strada

14 Settembre 2021 11:18

I carabinieri fermano un uomo alla guida a Casteltermini, provincia di Agrigento: il conducente li insulta e si spoglia nudo in strada

Episodio incredibile accaduto a Casteltermini, provincia di Agrigento. Durante un controllo di routine ad un posto di blocco, i carabinieri hanno fermato un’Alfa Romeo 156 con a bordo 4 persone. Durante l’ispezione, il conducente della vettura si è arrabbiato e ha inizialmente insultato gli investigatori, per poi spogliarsi fino a restare completamente nudo in strada. L’uomo, un commerciante di 32 anni, è stato denunciato dai carabinieri di Casteltermini con l’accusa di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e di atti osceni in luogo pubblico.