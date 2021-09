Sesso orale in aereo, passeggero filma tutto: coppia denunciata “perchè non indossavano la mascherina anti Covid” [VIDEO]

21 Settembre 2021 17:51

Coppia beccata a fare sesso orale su un volo Dublino-Francoforte: i due sono stati multati

Incredibile quanto accaduto su un volo aereo Dublino-Francoforte dove una coppia è stata sorpresa a fare sesso orale dai vicini di posto. La coppia è accusata di atti osceni in luogo pubblico e rischia anche una multa per non avere rispettato le normative anti-covid avendo dovuto togliere la mascherina per “praticare” l’atto.

La coppia durante le due ore di volo non è riuscita a trattenere gli istinti sessuali e si è lasciata andare un pò troppo sui sedili dell’aereo, attirando ovviamente l’attenzione degli altri passeggeri che hanno anche ripreso la scena e reso virale il video. Nelle immagini si vede chiaramente come la coppia abbia compiuto l’atto senza minimamente preoccuparsi di dare spettacolo e di attirare l’attenzione dei compagni di viaggio.