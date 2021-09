Serie A, colpo clamoroso per la Salernitana: ad un passo l’accordo con Frank Ribery

4 Settembre 2021 10:23

La Salernitana è pronta a piazzare un colpaccio dal mercato degli svincolati: il club campano vicinissimo all’accordo con Frank Ribery

Il calciomercato estivo si è concluso lo scorso 31 agosto, ma i colpi non sono ancora terminati. Il mercato degli svincolati infatti offre occasioni interessanti per puntellare la rosa con calciatori che, per i più disparati motivi, si ritrovano attualmente senza contratto. La Salernitana ha vagliato diversi profili per aumentare la caratura della propria rosa e puntare alla salvezza, decidendo di puntare le sue fiches su Frank Ribery. Il talentuoso esterno francese si è svincolato dalla Fiorentina dopo 50 partite giocate a Firenze fra alti e bassi: prestazioni sempre positive nonostante i 38 anni, ma qualche acciacco di troppo. ‘Scarface’ ha vinto 9 titoli complessivi con il Bayern Monaco, fra i quali una Champions, ha qualità indiscutibili, grande esperienza e doti da leader che per puntare alla salvezza risultano un vero e proprio lusso al netto di qualche incertezza sul piano fisico. La Salernitana è pronta ad offrire un contratto da 1.5 milioni più bonus, Ribery sembra convinto della proposta e, secondo “La Gazzetta dello Sport”, avrebbe rifiutato quella dei turchi del Karagumruk che hanno virato su Karamoh del parma. Ore decisive per portare a Salerno un fenomeno.