Serie C girone C, i risultati e la nuova classifica dopo la 6ª giornata: Acr Messina in zona calda

29 Settembre 2021 20:04

Risultati e classifica del girone C di Serie C dopo la 6ª giornata: Vibonese in coda in seguito ad un’altra sconfitta, Messina in zona calda

Turno infrasettimanale quasi concluso nel girone C di Serie C. In attesa di Catania-Turris e del big match Avellino-Catanzaro, da registrare la vittoria in vetta del Bari a Messina. Bene fuori casa anche Foggia, Juve Stabia e Virtus Francavilla, mentre si rilancia il Palermo. Vibonese sempre più ultima. Di seguito il programma di giornata e la nuova classifica.

RISULTATI 6ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE

ore 17:30

Taranto-Monterosi Tuscia 0-0

ACR Messina-Bari 0-2

ore 18:00

Fidelis Andria-Foggia 0-3

Latina-Juve Stabia 0-1

Monopoli-Picerno 2-0

Paganese-Vibonese 1-0

Palermo-Campobasso 3-1

Potenza-Virtus Francavilla 0-1

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE

ore 14:30

Catania-Turris

ore 21:00

Avellino-Catanzaro

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

BARI 14 MONOPOLI 13 VIRTUS FRANCAVILLA 12 TARANTO 11 PAGANESE 11 JUVE STABIA 10 FOGGIA 9 PALERMO 9 PICERNO 8 TURRIS 7 AVELLINO 7 CATANZARO 7 ACR MESSINA 5 FIDELIS ANDRIA 5 CAMPOBASSO 5 LATINA 5 CATANIA 4 MONTEROSI TUSCIA 4 POTENZA 3 VIBONESE 2

PROSSIMO TURNO SERIE C GIRONE C (7ª GIORNATA)

DOMENICA 3 OTTOBRE

ore 14:30

Vibonese-Potenza

ore 17:30

Bari-Monopoli

Campobasso-Paganese

Foggia-AcrMessina

Monterosi Tuscia-Avellino

Turris-Latina

Virtus Francavilla-Taranto

LUNEDI’ 4 OTTOBRE

ore 15:00

Picerno-Catania

ore 21:00

Juve Stabia-Palermo

MARTEDI’ 5 OTTOBRE

ore 15:30