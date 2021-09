Serie B, date e orari delle partite dalla 4ª alla 7ª giornata: Reggina in notturna a Pordenone

3 Settembre 2021 20:36

Date e orari delle partite dalla 4ª alla 7ª giornata di Serie B

La Lega B ha reso noto date e orari delle partite dalla 4ª alla 7ª giornata. Infrasettimanale in notturna per la Reggina, in quel di Pordenone. Al pomeriggio le sfide interne contro Spal e Frosinone. Alle 18.30 di sabato il derby tra Cosenza e Crotone. Di seguito il programma.

4ª GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 17 settembre 2021

ore 18.00 COMO – FROSINONE

ore 20.30 BRESCIA – CROTONE

Sabato 18 settembre 2021

ore 14.00 ASCOLI – BENEVENTO

ore 14.00 LECCE – ALESSANDRIA

ore 14.00 MONZA – TERNANA

ore 14.00 PERUGIA – COSENZA

ore 14.00 REGGINA – SPAL

ore 16.15 L.R. VICENZA – PISA

ore 18.30 CITTADELLA – PORDENONE

Domenica 19 settembre 2021

ore 20.30 PARMA – CREMONESE

5ª GIORNATA DI ANDATA

Lunedì 20 settembre 2021

ore 20.30 FROSINONE – BRESCIA

Martedì 21 settembre 2021

ore 18.00 ALESSANDRIA – ASCOLI

ore 18.00 BENEVENTO – CITTADELLA

ore 20.30 COSENZA – COMO

ore 20.30 CROTONE – LECCE

ore 20.30 PISA – MONZA

ore 20.30 PORDENONE – REGGINA

ore 20.30 SPAL – L.R. VICENZA

Mercoledì 22 settembre 2021

ore 18.00 TERNANA – PARMA

ore 20.30 CREMONESE – PERUGIA

6ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 25 settembre 2021

ore 14.00 ASCOLI – BRESCIA

ore 14.00 CITTADELLA – LECCE

ore 14.00 COMO – BENEVENTO

ore 14.00 MONZA – PORDENONE

ore 16.15 REGGINA – FROSINONE

ore 18.30 COSENZA – CROTONE

Domenica 26 settembre 2021

ore 14.00 PERUGIA – ALESSANDRIA

ore 16.15 PARMA – PISA

ore 20.30 L.R. VICENZA – CREMONESE

ore 20.30 TERNANA – SPAL

7ª GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 1 ottobre 2021

ore 20.30 LECCE – MONZA

Sabato 2 ottobre 2021

ore 14.00 ALESSANDRIA – COSENZA

ore 14.00 CREMONESE – TERNANA

ore 14.00 CROTONE – ASCOLI

ore 14.00 FROSINONE – CITTADELLA

ore 16.15 PISA – REGGINA

ore 18.30 SPAL – PARMA

Domenica 3 ottobre 2021

ore 14.00 BRESCIA – COMO

ore 16.15 PORDENONE – L.R. VICENZA

ore 20.30 BENEVENTO – PERUGIA