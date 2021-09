Serafino Bruzzese è un nuovo giocatore della Cinquefrondese

3 Settembre 2021 16:55

L’USD Cinquefrondese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Serafino Bruzzese, centrocampista esterno classe ’88. Nato a Cinquefrondi, per 11 anni ha militato nel settore giovanile del Chievo Verona. Nel corso degli anni ha indossato, tra le altre, le maglie di Rosarnese (serie D), Paganese (C1), Turris Neapolis (C2), Catanzaro (C2, vittoria del campionato), Vibonese (serie D), Palmese (Eccellenza), Brindisi (serie D), Cittanova (Eccellenza), Locri (Eccellenza e serie D) e Mammola (Promozione). Queste le sue dichiarazioni: “Sono emozionato, non lo nascondo. Ringrazio la dirigenza della Cinquefrondese per questa bellissima opportunità. Quello che ci attende sarà un anno difficile, durante il quale cercheremo di portare un po’ di entusiasmo all’ambiente. Abbiamo una società solida che sta allestendo una squadra competitiva, anche se l’obiettivo primario è fare un campionato tranquillo, oltre a mettere le basi per un futuro ricco di soddisfazioni”.