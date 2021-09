Scuola, tutto sembra invariato: dopo 10 giorni in Alto Adige già 35 classi sono in quarantena

16 Settembre 2021 11:22

Sono in totale una settantina i soggetti positivi al Covid-19 all’interno delle scuole in provincia di Bolzano

Continua a salire il numero classi in quarantena in Alto Adige a poco più di una settimana dal ritorno in aula. Dopo i primi casi che si sono registrati appena due giorni fa, adesso sono ben 35 le classi tornate in Dad, mentre sono in totale una settantina i soggetti positivi al Covid-19. Restano quindi enormi dubbi sulle decisioni assunte dal Governo italiano, su cosa abbia fatto in questi mesi per evitare determinate situazioni, che ricordano proprio quelle a cui abbiamo già assistito lo scorso inverno.

Prossima settimana, oltre ai test salivari a campione voluti da Roma, partirà anche lo screening a tappeto con tamponi nasali in tutte le classi. La partecipazione degli studenti è volontaria, ma in caso di un compagno positivo solo i non testati finiranno in Dad, mentre per gli altri alunni si potrà proseguire con le lezioni in presenza.