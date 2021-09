Scuola, Bianchi: “no al Green pass per gli studenti, il Governo è chiaro”

13 Settembre 2021 13:16

Scuola, le parole del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sul Green pass per gli studenti

“Il governo, nella norma stabilità giovedì scorso, è stato molto chiaro: il Green pass serve per chiunque entri a scuola, tranne i ragazzi. Questa è la nostra posizione: il Cts ha funzione importante, di indicazione, quando sarà ora ne parleremo, ma ora il governo è chiarissimo e limpido: ha detto giovedì che chiunque entra a scuola” deve avere il Green pass, “ma non gli studenti e i bambini“. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ai microfoni di Rai News24, sulla possibilità – come proposto da membri del Cts – di estendere l’obbligatorietà del Green pass a scuola anche agli studenti maggiori di 12 anni. Anche sulla possibilità di togliere le mascherine nelle classi dove tutti sono vaccinati, ha ricordato il ministro, “il governo ha già espresso chiaramente la sua posizione nel decreto del 6 agosto: questa è la linea su cui ci muoviamo, verso una nuova normalità. È scritto in maniera chiara. Non sarà tutto bloccato a tempo indefinito e quando tutti saremo vaccinati torneremo a sorriderci“, ha concluso.