Il retroscena di Sciotto: “volevo portare Zdenek Zeman a Messina. Sognavo da bambino di diventare presidente di questo club”

3 Settembre 2021 17:08

Il presidente dell’Acr Messina Pietro Sciotto confessa di aver provato a portare in riva allo Stretto Zdenek Zeman

Suo figlio è stato a Messina qualche anno fa, ma con alterne fortune. La dirigenza giallorossa, in realtà, ha provato a portarci anche il padre. Il presidente dell’Acr Pietro Sciotto confessa, in un’intervista a Gianlucadimarzio.com, di aver provato a portare Zdenek Zeman portare in riva allo Stretto: “Sono sempre stato affascinato da Zeman – ha detto – Come modelli ho sempre guardato più alla panchina che ai presidenti. Sono stato allo stadio Olimpico per l’inaugurazione degli Europei, seduto accanto a me c’era mister Zeman. Ho parlato tanto con lui, confidandogli il mio sogno di portarlo a Messina: ancora, però, non avevamo la certezza di essere promossi in C, così purtroppo si è accasato al Foggia. Per me sarebbe stato un sogno: è un grande allenatore ed è un valore anche per la società per cui lavora, perché valorizza al massimo i calciatori in rosa”.

Nella lunga chiacchierata, il numero uno giallorosso affronta anche tanti argomenti, a partire dal suo sogno da bambino: “sin da bambino sognavo di diventare il presidente del Messina”. Un obiettivo che parte da lontano, sin da quando decide di mollare la cattedra di professore per affacciarsi al mondo dell’imprenditoria: “sono partito da zero – afferma – Dopo la mia laurea in materie letterarie ho fatto il professore per alcuni anni ma non ho voluto lasciare la mia terra per trasferirmi altrove. Così ho deciso di ricominciare da capo con l’intento di fare qualcosa di importante restando in Sicilia. Per me il calcio è sempre stata una grande passione. La voce rauca che mi ritrovo l’ho ereditata dopo tanti anni in panchina: quando perdevo stavo male almeno per due giorni. Mi piaceva molto studiare, applicarmi e fare le cose in modo dettagliato: speravo di fare qualcosa di più importante come allenatore, ma sono contento per quello che ho fatto”.

Dal passato al presente: dopo quattro anni di presidenza è arrivata la promozione in Serie C e l’esordio con beffa a Pagani; ora il derby col Palermo: “la promozione è arrivata al mio quarto anno da presidente, anche se speravo di raggiungerla prima. Ci sono capitate nel girone squadre come Bari e Palermo, questo ha complicato il nostro percorso. Peccato per il pari a Pagani ma è il calcio. Ho dato fiducia al direttore Lo Monaco perché penso sia la persona giusta, vedremo: sono molto scaramantico quindi non mi spingo oltre nei pronostici. Per la panchina la scelta è ricaduta su Sasà Sullo che reputiamo un allenatore importante, a cui abbiamo dato un’ottima squadra. Il Palermo? E’ una squadra forte, di valore, che ha tutto per vincere il campionato: noi faremo sicuramente la nostra partita, poi vedremo come finirà. Il nostro girone è a tutti gli effetti un campionato di Serie B con società importanti e piene di storia, un torneo bellissimo”.