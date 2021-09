Il nome di Scilla scolpito su pietra: realizzata la grande scritta all’ingresso del paese. Il Sindaco Ciccone: “gesto d’orgoglio”

23 Settembre 2021 15:31

Anche il paese di Scilla avrà la sua scritta grande e scolpita su pietra all’ingresso della città: lo annuncia il Sindaco Pasqualino Ciccone

Da oggi, anche Scilla avrà la sua scritta grande all’ingresso del paese. Nome impresso con lo sfondo della città, a fare da cornice ad uno dei posti più affascinanti di Reggio Calabria. Ad annunciare la novità, con tanto di foto, è il Sindaco Pasqualino Ciccone attraverso i propri canali Facebook: “oggi – si legge – regaliamo ai nostri residenti ed ai tanti turisti che visiteranno la città il nome di Scilla scolpito su pietra e posizionato all’ingresso della città lato sud. Come si evince dalla fotografia sottoriportata appena un’automobilista si accinge a svoltare dalla curva si troverà davanti il nome di Scilla e in prospettiva il Paese. Potrebbe sembrare una cosa di poca importanza ma invece è un gesto che vuole trasmettere quant’è grande l’orgoglio per il proprio Paese. Crediamo che bisogni adoperarsi in tutte le maniere per far capire al mondo intero quanto è importante l’amore e la passione per rendere sempre bello il proprio paese”.