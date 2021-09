Sassoli ricoverato per polmonite all’ospedale di Strasburgo ma non è Covid

20 Settembre 2021 18:29

David Sassoli è ricoverato all’ospedale di Strasburgo per una polmonite non legata al Covid-19

Il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, è ricoverato all’ospedale di Strasburgo per una polmonite non legata al Covid-19, specifica il suo portavoce Roberto Cuillo.“La polmonite è stata immediatamente tratta con le terapie del caso e le sue condizioni adesso sono buone”, sottolinea in una nota Cuillo. Numerosi i messaggi di auguri: “rimettiti presto, caro Davide, ti auguro una pronta guarigione. Abbi cura di te”, scrive il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. Il capogruppo del Partito popolare europeo, Manfred Weber, fa lo stesso augurio “a nome del gruppo”.