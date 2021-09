Roma, l’ex commissario Tronca: “inaccettabile sentir dire che è una città ingovernabile”

7 Settembre 2021 08:55

L’ex commissario Tronca: “Roma è una città complessa, estremamente grande, piena di criticità”

“Roma è una città complessa, estremamente grande, piena di criticità. Per questo ha bisogno di uomini competenti, uomini determinati, capaci di assumersi le responsabilità, che abbiano il coraggio di governare quella meravigliosa città, la nostra meravigliosa Capitale. E’ inaccettabile sentir dire che Roma è ingovernabile. Roma è governabilissima. Certo, ci vuole serietà, e ci vuole professionalità per farlo”. Così il prefetto ed ex commissario straordinario della capitale Francesco Paolo Tronca intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus.