Roccella, tutto pronto per il concerto di Zucchero al Teatro al Castello

20 Settembre 2021 10:28

Roccella Summer Festival, tutto pronto per il grande evento dell’estate 2021, il concerto di Zucchero il 22 settembre al Teatro al Castello

C’è molto fermento in tutta la regione per il concerto che Zucchero terrà a Roccella Jonica il prossimo 22 settembre, un vero e proprio evento che ha tutte le carte in regola per essere unico e irripetibile. E’ anche per fare fronte alle numerose richieste che è stata maggiorata la capienza del Teatro al Castello che ospiterà la serata. Sono infatti disponibili ancora dei biglietti per il nuovo settore appena creato, la tribuna laterale, che ha un costo più accessibile. Ricordiamo che il concerto, che a pieno titolo si candida ad essere l’evento dell’estate calabrese 2021, è inserito nella programmazione del Roccella Summer Festival, il nuovo progetto che la Esse Emme Musica ha realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, al Teatro al Castello, e arriva a coronamento di una stagione di grandi successi. Accompagnato sul palco da Doug Pettibone e Kat Dyson, Zucchero presenterà al pubblico il suo ultimo album “Inacustico D.O.C. & more”, contenete tutti i brani del disco di inediti “D.O.C.” e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica. “Inacustico D.O.C. & more” è il primo progetto interamente acustico della carriera di Zucchero. I posti sono tutti a sedere e numerati; l’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in assoluta sicurezza.