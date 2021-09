Roccella Summer Festival, Gazzelle raddoppia. Sold out in poche ore i biglietti per il primo concerto, seconda serata il 26 settembre

7 Settembre 2021 13:41

In sole tre ore dalla messa in prevendita dei biglietti, il concerto di Gazzelle del prossimo 25 settembre al Teatro al Castello di Roccella Jonica ha fatto registrare già il tutto esaurito. E’ per questo che la Esse Emme Musica, che firma il “Roccella Summer Festival”, il nuovo progetto in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica nella cui programmazione è inserita l’esibizione di Gazzelle, ha deciso di raddoppiare la data. Sono infatti aperte le prevendite per il secondo concerto che il cantautore romano da milioni di ascolti terrà nella suggestiva cornice del Teatro al Castello, e che si terrà il prossimo 26 settembre. Anche questa data rientra nel tour estivo di Gazzelle, una serie di appuntamenti esclusivi in cui l’artista presenterà dal vivo il suo nuovo album “Ok” che, anticipato dal singolo di enorme successo “Destri” (triplo disco di platino) e dai singoli “Scusa” (disco d’oro), “Lacrima” (disco d’oro) e “Belva” (disco d’oro) è entrato al primo posto delle classifiche Top Album e Top Vinili Fimi a una settimana dalla release. Come di consueto per gli ospiti del Roccella Summer Festival, nell’occasione dei concerti al Teatro al Castello, Gazzelle riceverà un premio del maestro orafo crotonese Michele Affidato. I posti sono tutti a sedere e numerati; l’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in assoluta sicurezza.