Roccella, prosegue a ritmo serrato la prevendita per il concerto di Zucchero

Roccella Summer Festival, prosegue a ritmo serrato la prevendita per il concerto di Zucchero il 22 settembre al Teatro al Castello

Prosegue a ritmo serrato la prevendita per il concerto che Zucchero terrà a Roccella Jonica il prossimo 22 settembre. Dagli uffici della Esse Emme Musica hanno reso noto infatti che già metà dei tagliandi disponibili per assistere all’unica esibizione dal vivo in Calabria di Fornaciari sono stati venduti. L’evento, lo ricordiamo, è inserito nella programmazione del Roccella Summer Festival, il nuovo progetto che la Esse Emme Musica ha realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, al Teatro al Castello. Accompagnato sul palco da Doug Pettibone e Kat Dyson, Zucchero presenterà al pubblico il suo ultimo album “Inacustico D.O.C. & more”, contenete tutti i brani del disco di inediti “D.O.C.” e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica. “Inacustico D.O.C. & more” è il primo progetto interamente acustico della carriera di Zucchero. Nell’ultimo anno Zucchero, per accorciare la distanza con il suo pubblico, in un periodo di ristrettezze, ha realizzato e pubblicato attraverso i suoi social dei video live acustici, “Canzoni (versioni speciali) per ammazzare… il tempo e il Covid-19”. Nasce così, dalla risposta spontanea e dal grande apprezzamento dei fan, l’idea di “Inacustico D.O.C. & more”. I posti sono tutti a sedere e numerati; l’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in assoluta sicurezza.