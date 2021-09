La Pallavolo parla italiano! Trionfo Europeo per l’Italia: sconfitta 2-3 la Slovenia in finale

19 Settembre 2021 23:14

L’Italia vince la finale dell’Europeo di pallavolo 2021: gli azzurri battono la Slovenia in finale con il punteggio di 2-3. Bissato il successo delle azzurre

Campioni d’Europa al maschile e al femminile. La pallavolo europea parla italiano! Dopo il successo delle azzurre contro la Serbia, anche i colleghi uomini salgono sul tetto d’Europa a distanza di poche settimane. In entrambi i casi, le due compagini tricolore si sono tolte due grandi soddisfazioni dopo le scottanti eliminazioni delle Olimpiadi di Tokyo. Il successo azzurro è un’impresa firmata coach De Giorgi: arrivato da poco, il nuovo CT della Nazionale ha messo in piedi un gruppo giovane, affiatato e affamato di vittorie. Un grande torneo quello giocato dall’Italia che ha sconfitto la Slovenia nella finale di Katowice per 2-3.

Già battuta nel girone, la formazione balcanica si è presentata in finale battendo nel suo cammino i padroni di casa della Polonia, nonchè formazione campione in carica. Slovenia che, pur avendo mancato il pass olimpico, ha raggiunto la sua 3ª finale europea nelle ultime 4 edizioni (seconda consecutiva), tutte perdenti. In quest’ultima la formazione est europea ha dato tanto filo da torcere agli azzurri passando due volte in vantaggio di un set e perdendo al tie-break finale (25-22 / 20-25 / 25-20 / 20-25 / 11-15). Per l’Italia è un successo atteso dall’11 settembre 2005: da allora due finali perse contro la Serbia nel 2011 e la Russia nel 2013. La medaglia mancava invece dal 2015.