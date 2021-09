Pallavolo, l’Italia femminile è campione d’Europa! Le azzurre domano la bestia nera: Serbia sconfitta in 4 set

4 Settembre 2021 22:11

L’Italia batte la Serbia al quarto set e diventa campione d’Europa: le azzurre del volley sfatano il tabù Serbia e si vendicano del ko alle Olimpiadi di Tokyo

Italia sul tetto d’Europa! Le azzurre della pallavolo completano uno straordinario capolavoro che le vede chiudere un Europeo a dir poco fantastico, con appena 4 set lasciati per strada e una vittoria schiacciante dopo l’altra. In finale c’era l’insuperabile Serbia che arrivava ad Euro 2021 da bi-campionessa in carica. Autentica bestia nera per le azzurre che si erano schiantate contro il muro di Boskovic e compagne nella finale dei Mondiali del 2018 e nella semifinale dell’Europeo del 2019, oltre che alle recenti Olimpiadi di Tokyo. Proprio dalla delusione della sconfitta olimpica, ferite e arrabbiate, le azzurre sono ripartite giocando un torneo straripante con la ciliegina sulla torta della finale: perso il primo set 26-24, sembrava il solito copione per un’Italia che lotta, combatte, ma cede al talento delle balcaniche. Questa volta no. Paola Egonu e compagne hanno lottato su ogni pallone, sono state perfette tanto in difesa a respingere i colpi delle serbe, quanto in attacco a punire ogni loro errore. La rimonta si è conclusa 22-25 / 19-25 / 11-25. L’Italia è campione d’Europa, questa volta il sorriso è tutto azzurro!