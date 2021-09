EuroVolley 2021, l’Italia femminile è in finale! Olanda travolta in 4 set: ora la rivincita di Tokyo contro la Serbia

3 Settembre 2021 22:08

L’Italia del volley femminile raggiunge la finale dell’Europeo 2021: le azzurre spazzano via anche l’Olanda e staccano il pass per un ultimo atto di fuoco contro la Serbia

Semplicemente fantastiche. Non ci sono altre parole per descrivere le ragazze dell’Italia di pallavolo impegnate a EuroVolley 2021. A poche settimane dalla delusione delle Olimpiadi, dopo la quale sono piovute pesanti critiche sul gruppo azzurro, le ragazze allenate dal Commissario Tecnico Davide Mazzanti si sono prese la loro rivincita. Un’avversaria dopo l’altra spazzata via lasciando per strada appena 2 set (3 con quello odierno). Donne in missione Paola Egonu e compagne, l’Olanda questa sera ha provato a opporsi, prendendosi il terzo set, ma l’uragano azzurro ha travolto le orange 19-25 / 17-25 / 25-16 / 18-25. Ora testa alla finalissima, l’avversario è di quelli proibitivi: ad attendere le azzurre c’è la Serbia che le ha eliminate alle Olimpiadi di Tokyo. C’è una vendetta da servire, un ultimo match per completare un cammino magnifico e rendere un trionfo europeo ancora più dolce.