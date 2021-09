Milan eroico, in vantaggio e in 10 per 1 ora: l’Atletico la ribalta allo scadere fra stanchezza e Var

28 Settembre 2021 23:09

Il Milan gioca una grande partita al ritorno in Champions a San Siro: i rossoneri, in 10 dalla mezz’ora, mantengono il vantaggio contro l’Atletico Madrid fino a 6′ minuti dalla fine, la stanchezza e una chiamata dubbia del Var ribaltano il risultato

Erano 7 anni che la parte rossonera di San Siro non ascoltava la musica della Champions League. L’ultima volta era il 2014, in panchina c’era Clarence Seedorf e in campo l’avversario era l’Atletico Madrid. I Campioni di Spagna tornano sul prato verde del Meazza a 7 anni di distanza per la gara che segna il ritorno del Milan nel suo habitat naturale. Assorbita la scottante esperienza di Liverpool, un 2-3 che ha fatto crescere enormemente in consapevolezza, i ragazzi di Pioli giocano tutta un’altra partita fra le mura amiche. Almeno per i primi 29 minuti. Il ‘Piolismo’ funziona, il ‘Cholismo’ non si vede. Il Milan scherza con l’Atletico Madrid, lo fa correre come in una corrida, poi lo trafigge con Leao versione matador. Il portoghese è in serata e poco dopo stampa una rovesciata sulla traversa (in fuorigioco) che avrebbe favorito la costruzione del nuovo San Siro sulle macerie del vecchio, pronto a crollare in caso di gol.

Come detto, il tutto per 29 minuti. Kessiè conferma di non essere pienamente concentrato in questo inizio di stagione, probabilmente a causa rinnovo: due gialli nello spazio di poco meno di mezz’ora lasciano il Milan in 10. L’inerzia della gara cambia in favore degli spagnoli che però faticano a rendersi pericolosi per i primi 45 minuti. Nella ripresa Simeone mette dentro tutto il materiale offensivo presente in panchina: da De Paul a Griezmann, Da Joao Felix a Lemar e persino un terzino come Renan Lodi. Il fortino del Milan però resiste, pur rinunciando definitivamente a ripartire. L’entrata di Giroud, fuori condizione post Covid, non dà al Milan un riferimento offensivo in grado di rifiatare e mentre le energie dal centrocampo in giù vengono meno, l’Atletico trova il pari con una girata di Griezmann. Il forcing finale dei ‘Colchoneros’ viene premiato più del dovuto. Un rimpallo, all’apparenza braccio contro braccio, fra Lemar e Kalulu viene punito da Var con un calcio di rigore: Suarez non sbaglia al 6° minuto di recupero, a tempo praticamente scaduto. Il Milan passa dall’impresa eroica all’amara sconfitta ma esce a testa altissima da San Siro consapevole di essere ogni gara più vicino allo standard imposto dalle grandi d’Europa.