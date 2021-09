Juventus, arriva la prima vittoria allo Stadium: Sampdoria ko 3-2, preoccupano la difesa e Dybala [CLASSIFICA]

26 Settembre 2021 14:54

La Juventus ottiene la prima vittoria stagionale in casa: i bianconeri superano 3-2 la Sampdoria ma perdono Dybala per infortunio

Sotto la pioggia, contro una Sampdoria ostica, con 3 gol fatti e 2 subiti. La Juventus ottiene la seconda vittoria stagionale, consecutiva al successo esterno contro lo Spezia. La Liguria porta bene ai bianconeri che mettono in cascina 3 punti importanti, si tengono stretti alcuni segnali positivi e da domani inizieranno a pensare ai problemi ai quali porre rimedio. La difesa ad esempio, non dà sicurezze. Ancora due reti subite, 10 in totale come i gol segnati, numeri che giustificano poco superiore al punto a partita guadagnato. Confronto che fa riflettere con il Milan, capolista con 3 gol subiti e il Napoli, miglior difesa del campionato con 2 soli gol incassati, che questa sera può tornare in vetta a punteggio pieno. Bianconeri a -4 dalla zona Champions in attesa del Derby di Roma del pomeriggio.

Altra nota dolente l’infortunio di Dybala che prima sblocca la gara, poi esce in lacrime per un problema muscolare. Niente lacrime, ma fastidio alla coscia anche per Morata. Con la Champions di mezzo, Allegri rischia di arrivare corto di uomini ed energie. Risponde presente invece la catena centrale. Oltre al già citato Dybala, le reti che stendono la Sampdoria sono di Bonucci (rigore) e Locatelli. Yoishida e Candreva stuzzicano le fragilità della retroguardia, ma i bianconeri resistono e portano a casa 3 punti importanti. Vincere aiuta a vincere e anche a scalare la classifica e per ora dalle parti di Torino va bene così.

Risultati 6ª Giornata di Serie A

Sabato 25 settembre

Ore 15:00

Spezia-Milan 1-2 (48’ Maldini, 80’ Verde, 86’ Diaz)

Ore 18:00

Inter-Atalanta 2-2 (5′ Lautaro Martinez, 30′ Malinovsky, 38′ Toloi, 71′ Dzeko)

Ore 20:45

Genoa-Verona 3-3 (8′ Simeone, 49′ Barak, 77′ Criscito, 80′-85′ Destro, 90’+1 Kalinic)

Domenica 26 settembre

Ore 12:30

Juventus-Sampdoria 3-2 (10′ Dybala, 43′ Bonucci, 44′ Yoshida, 57′ Locatelli, 83′ Candreva)

Ore 15:00

Empoli-Bologna

Udinese-Fiorentina

Ore 18:00

Lazio-Roma

Ore 20:45

Napoli-Cagliari

Lunedì 27 settembre

Ore 20:45

Venezia-Torino

La classifica di Serie A

Milan 16 Napoli 15 Inter 14 Roma 12 Atalanta 11 Fiorentina 9 Lazio 8 Bologna 8 Juventus 8 Torino 7 Udinese 7 Empoli 6 Verona 5 Sampdoria 5 Genoa 5 Sassuolo 4 Spezia 4 Venezia 3 Cagliari 2 Salernitana 1

La classifica marcatori di Serie A