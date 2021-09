Italia, goleada scaccia critiche: 5-0 alla Lituania, c’è gloria anche per l’ex Reggina Di Lorenzo

8 Settembre 2021 22:41

L’Italia torna al successo, dopo due pareggi consecutivi, con un netto 5-0 alla Lituania nella 6ª sfida di qualificazione ai Mondiali del Qatar: in gol Kean, Raspadori e l’ex Reggina Di Lorenzo

Dopo due pareggi consecutivi contro Bulgaria e Svizzera, che avevano fatto suonare qualche piccolo campanello d’allarme, l’Italia torna al successo con un rotondo 5-0 sulla Lituania. Può sembrare strano, ma questa è la prima vittoria nei minuti regolamentari degli azzurri dal successo arrivato nel girone degli Europei contro il Galles. Mancini fa affidamento essenzialmente sulle seconde linee, complice qualche turno di riposo ai big e alcuni infortuni che hanno privato lo scacchiere azzurro di pedine fondamentali come Chiesa, Immobile, Insigne, Pellegrini. Il gap di talento con la piccola Lituania, fanalino di coda del girone di qualificazione ai Mondiali del Qatar 2022, non viene comunque ridotto: risultato rotondo che arriva grazie ai gol dei giovanissimi Kean, doppietta per lui, e Raspadori che segna e propizia un autogol. Sigillo finale per l’ex Reggina Giovanni Di Lorenzo che si conferma colonna portante della difesa azzurra sulla destra e sigla la sua prima rete in nazionale.

Una vittoria che dà pochi responsi sul piano tecnico, visto il grande divario di valori in campo, ma che aggiorna a 37 il numero di gare consecutive senza sconfitte per gli azzurri e porta in dote tre punti importanti, in particolar modo dopo il pareggio per 0-0 della Svizzera contro l’Irlanda del Nord. Gli elvetici anche in caso di vittoria nelle due gare da recuperare potranno agganciare gli azzurri ma saranno sotto per differenza reti (Italia +11, Svizzera +3) salvo goleade. Decisivo lo scontro diretto in cui l’Italia avrà 2 risultati su 3 a disposizione per blindare il primo posto nel girone, l’unico che garantisce la qualificazione sicura.

Classifica Girone C