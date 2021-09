Reggina Primavera, esordio da incubo: a Frosinone finisce 6-2. Paura Ammirati: si infortuna e finisce in ospedale

11 Settembre 2021 14:36

Batosta al debutto per la Reggina Primavera: a Frosinone finisce 6-2. Il tabellino della sfida

Esordio da incubo per la Reggina Primavera, che perde a Frosinone per 6-2. Gara già in salita nel primo tempo, con l’intervallo chiuso sul 2-0. Non bastano le reti di Diop e Dioum nella ripresa, a risultato già compromesso. Paura per il portiere amaranto Ammirati, che a causa di un infortunio a metà ripresa finisce in ospedale. Di seguito il tabellino pubblicato dal sito ufficiale dei ciociari.

FROSINONE (3-4-1-2): Palmisani; Pahic (45’ st Bracaglia), Maestrelli, Giordani; Rosati (35’ st Potenziani), Peres, Cangianiello, Milazzo (15’ st Bruno); Favale (45’ st Tonye Moise); Stampete, Jirillo (15’ st Selvini). A disposizione: Barzanti, Benacquista, Bianchi, Battisti, Di Palma, Recchiuti, Piacentini. Allenatore: Gorgone.

REGGINA (4-3-3): Ammirati (25’ st Paparella); Scolaro, Vigliani, Bongani, Musumeci (1’ st Rao); Carlucci, Kamberi (1’ st Zucco), Spitale; Pagni (1’ st Dioum), Nvendo, Diop (42’ st Basile). A disposizione: Pavia, Tersini, Passarelli, Rao, Dioum, Zucco, Rugnetta. Allenatore: Ferraro.

Arbitro: sig. Domenico Leone di Barletta (Ba); assistenti sigg. Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata (Na) e Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia (Na).

Marcatori: 7’ pt e 41’ st Favale (FR), 40’ pt e 8’ st Stampete (FR), 5’ st Jirillo (FR), 16’ st Diop (RE), 44’ st Dioum (RE), 53′ st Selvini

Note: spettatori: 20 circa (solo addetti ai lavori e tesserati delle due Società): angoli: 6-5 per la Reggina; ammoniti: 12’ st Dioum, 29’ st Dioum, 46’ st Zucco; recuperi: 0’ pt; 8’ st