Juventus nel segno dei Federico, assist di Bernardeschi e gol di Chiesa: crolla il Chelsea Campione d’Europa

29 Settembre 2021 22:58

La Juventus supera 1-0 il Chelsea grazie ai suoi due Federico: Bernardeschi pesca in area Chiesa che sfonda la porta dei Campioni d’Europa. Bianconeri in testa al girone a punteggio pieno

In campionato ha fatto un po’ di fatica, ma fuori dai confini nazionali ha offerto solo prestazioni convincenti. Rendimento in controtendenza rispetto al dna della Juventus, ma per ora quello che conta è vincere e ottenere fiducia. E la vittoria di questa sera è una grandissima iniezione di consapevolezza nei propri mezzi. Dopo il facile esordio contro il Malmo, la Juventus si trova di fronte i Campioni d’Europa del Chelsea, autentica corazzata guidata da una vecchia conoscenza del calcio italiano: Romelu Lukaku, bomber pagato a peso d’oro dall’Inter con la quale è diventato Campione d’Italia lo scorso anno. Un avversario temibile, ma che i centrali bianconeri conoscono bene, Bonucci in particolare (lo ha incontrato anche all’Europeo) che lo esclude quasi completamente dalla partita.

La Juventus gioca senza un vero riferimento offensivo: fuori Dybala e Morata, Bernardeschi agisce da falso 9, attacca la profondità e prova ad aprire spazi per Chiesa. Nel primo tempo le emozioni sono veramente poche, reggono le due difese, attacchi evanescenti. Nella ripresa, neanche il tempo di risistemarsi sul rettangolo di gioco, la Juventus trova subito il gol: sponda per Bernardeschi che pesca Chiesa con un pregevole no-look che l’esterno bianconero capitalizza con una fucilata sotto l’incrocio. Da Federico a Federico, l’asse funziona benissimo e l’abbraccio fra i due è l’abbraccio dell’intero Stadium che esplode di gioia. La Juventus può compattarsi dietro e aspettare il Chelsea giocando più sulla difensiva, un invito a nozze vista la scarsa vena offensiva degli inglesi. Lukaku si rende pericoloso nel finale con un tiro alto, mentre un colpo di testa nel recupero mette i brividi lungo la schiena a tutti i tifosi presenti allo stadio. Finisce 1-0 per la Juventus che si trova a punteggio pieno, imbattuta e senza aver subito gol, in testa al proprio girone di Champions League: dettagli da cui prendere spunto anche per il campionato a partire già da questo weekend.