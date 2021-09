Milan, continua la dinastia Maldini: Daniel segna alla prima da titolare in Serie A. Spezia ko 1-2, rossoneri in testa

25 Settembre 2021 17:06

Daniel Maldini segna alla prima da titolare in Serie A, Brahim Diaz raddoppia dopo il pari di Verde: il Milan batte 1-2 lo Spezia e vola in testa alla classifica

Sono passati dodici anni, tre mesi e venticinque giorni dall’ultima volta che un Maldini è stato titolare in Serie A. Oggi quel Maldini, Paolo, non è più in campo in qualità di capitano, ma siede in tribuna nel ruolo di dirigente. Sul terreno di gioco c’è suo figlio Daniel che, a 19 anni, fa l’esordio da titolare in Serie A con la maglia rossonera e trova anche il primo gol in Serie A. La dinastia Maldini continua: nonno Cesare, papà Paolo e ora il giovane Daniel.

Una rete pesantissima, molto più importante di quella che la scorsa stagione aveva firmato contro lo Sparta Praga in Europa League. Colpo di testa, perchè Daniel gioca in attacco come trequartista, a sbloccare una gara tutt’altro che semplice. Dopo aver fatto tremare la Juventus infatti, lo Spezia aveva tutta l’intenzione di rendere la vita difficile anche al Milan e c’è riuscito. Squadra ordinata e rognosa, pronta sempre a ripartire in velocità: con un po’ più di cattiveria in avanti, forse, staremmo parlando di un’altra partita. Ma il risultato del campo è quello che conta: al pareggio di Verde risponde Brahim Diaz, subentrato dalla panchina, per l’1-2 finale che lancia il Milan in testa alla classifica. Il turnover effettuato tra Venezia e Spezia ha permesso di recuperare energie in attesa della forma migliore di Ibrahimovic e Giroud con l’Atletico Madrid all’orizzonte. Il Milan vince e convince, anche con le seconde linee e con un primavera che ha il dna rossonero.

Risultati 6ª Giornata di Serie A

Sabato 25 settembre

Ore 15:00

Spezia-Milan 1-2 (48’ Maldini, 80’ Verde, 86’ Diaz)

Ore 18:00

Inter-Atalanta

Ore 20:45

Genoa-Verona

Domenica 26 settembre

Ore 12:30

Juventus-Sampdoria

Ore 15:00

Empoli-Bologna

Udinese-Fiorentina

Ore 18:00

Lazio-Roma

Ore 20:45

Napoli-Cagliari

Lunedì 27 settembre

Ore 20:45

Venezia-Torino

La classifica di Serie A

Milan 16 Napoli 15 Inter 13 Roma 12 Atalanta 10 Fiorentina 9 Lazio 8 Bologna 8 Torino 7 Udinese 7 Empoli 6 Sampdoria 5 Juventus 5 Sassuolo 4 Verona 4 Genoa 4 Spezia 4 Venezia 3 Cagliari 2 Salernitana 1

La classifica marcatori di Serie A