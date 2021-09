Juventus tradita ancora da Szczesny, il Napoli la ribalta 1-2 nel 2° tempo: bianconeri con 1 punto in 3 gare

11 Settembre 2021 20:03

Terzo passo falso in tre gare in questo inizio stagione di Serie A per la Juventus: i bianconeri sconfitti 2-1 in rimonta da Napoli. Morata illude, Szczesny tradisce: Politano e Koulibaly regalano una gioia ai partenopei

Un pareggio contro l’Udinese, una sconfitta contro l’Empoli e una contro il Napoli. I tifosi della Juventus si aspettavano un inizio di stagione decisamente diverso. I bianconeri hanno raccolto appena un punto in 3 gare, collezionando ben due sconfitte di fila. I musi lunghi e i fischi dello Stadium non si sono visti, ovviamente, al ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli, ma il clima intorno alla squadra, contestata prima della sosta, resta alquanto pesante. Le assenze di Dybala, Cuadrado e Chiesa possono essere un alibi, ma la Juventus non riesce a convincere sul piano del gioco. Se poi ci si aggiunge anche qualche errore personale, superare il buon Napoli di Spalletti rischia di diventare impresa ardua.

Morata la sblocca dopo appena 10 minuti di gioco, la strada sembra in discesa per i bianconeri che cercano di acquisire fiducia, ma nella ripresa vengono traditi dal giocatore che dovrebbe dare proprio maggior fiducia alla squadra: il portiere. Szczesny, dopo la prova opaca contro l’Udinese, torna a far parlare di sè in negativo anche contro il Napoli: sul primo gol lascia andare troppo facilmente il tiro di Insigne che Politano insacca, sul secondo prova a togliere dalla linea di porta un pallone che gli rimbalza davanti da corner (deviato da Kean), appoggiato in rete poco dopo da Koulibaly con estrema facilità. Il forcing finale dei bianconeri che si giocano il tutto per tutto con Kean e Bernardeschi non porta al pareggio. Napoli che festeggia 3 vittorie in 3 gare e il primo posto solitario, per una sera, in classifica. Juventus 16ª: siamo a settembre, non è più calcio d’agosto, nello spogliatoio bianconero suona il primo campanello d’allarme, urge un’inversione di rotta.