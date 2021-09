Milan perfetto, Lazio annullata: la fiammata di Leao e il ruggito di Ibrahimovic valgono il primo posto

12 Settembre 2021 20:00

Il Milan supera 2-0 la Lazio e sale al primo posto in classifica: rossoneri praticamente perfetti in entrambe le fasi, Leao e Ibra regalano il terzo successo in tre gare

Tre successi in tre gare e primo posto a punteggio pieno, con 7 gol fatti e 1 subito. I tifosi del Milan non potevano chiedere un inizio di campionato migliore. Per una Juventus che si ferma ancora e raccoglie 1 punto in 3 gare e un’Inter che stecca contro la Sampdoria, rischiando anche di perdere, c’è un Milan che si mostra solido, esprime sprazzi di ottimo calcio, difende bene e attacca in maniera pungente. Rossoneri quasi perfetti contro la Lazio di Sarri che fin qui aveva espresso un ottimo gioco, marchio di fabbrica dell’allenatore napoletano che quest’oggi non è riuscito a mettere in mostra. Poche le azioni degne di nota dei biancocelesti, nel migliore dei casi concluse con una facile presa di Maignan.

Il gioco del Milan è di ben altro tenore: la difesa non rischia nulla, sulla sinistra Theo Hernandez e Leao fanno fuoco e fiamme, Tonali e Kessiè imperversano a centrocampo, Rebic non fa rimpiangere Ibrahimovic (tornato in panchina) e si traveste da uomo assist. Il croato imbecca Leao per il gol che sblocca la gara nel primo tempo al termine di una grande sgroppata del portoghese, poi nella ripresa presenta Ibra a porta vuota per il più facile dei gol. In mezzo anche un rigore fallito da Frank Kessiè al quale San Siro ha risparmiato i fischi per il tardivo (e fin qui mancato) rinnovo del contratto, sia durante la partita sia al momento dell’uscita dal campo. Prova quadrata dei rossoneri che salgono a 9 punti in classifica insieme al Napoli e in attesa della Roma impegnata questa sera contro il Sassuolo. Adesso testa all’Europa per la sfida contro il Liverpool che segna il ritorno del ‘Diavolo’ in Champions League dopo una lunga assenza.