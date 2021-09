Italia versione ‘post vacanze’, contro la Bulgaria è 1-1 con record: 35 gare senza sconfitte, raggiunto il primato di Brasile e Spagna 

2 Settembre 2021 22:45

L’Italia non va oltre l’1-1 contro la Bulgaria nella quarta gara delle qualificazioni ai Mondiali 2022: per gli azzurri è la 35ª partita senza sconfitte, raggiunto il primato da record di Brasile e Spagna

L’immagine di Chiellini che alza al cielo di Wembley la coppa di Euro 2020 è stampata per sempre nel cuore e nei ricordi di tutti i tifosi dell’Italia che hanno ancora negli occhi i momenti della splendida cavalcata estiva dei ragazzi di Mancini. L’Italia è tornata in campo questa sera, da campione d’Europa in carica, nella quarta gara di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, presentandosi però con una veste differente contro la Bulgaria. Com’era normale attendersi.

I protagonisti dell’Europeo itinerante ci sono più o meno tutti, anzi c’è anche qualche volto nuovo in più come Zaniolo, ma gli azzurri giocano un calcio differente rispetto a quello ammirato qualche mese fa. Gli schemi e i piani di gioco sono rodati, manca la condizione fisica, l’elemento che ha fatto realmente la differenza a Euro 2020. Con appena due turni di campionato nelle gambe non ci poteva aspettare di più. L’Italia gioca la sua partita, mantiene il possesso di palla, risulta più volte pericolosa ma di gol ne arriva solo uno con un diagonale di Federico Chiesa nel primo tempo. La Bulgaria ha il merito di non disunirsi, cercando di rendere complicato il fraseggio dell’Italia e allo stesso tempo provando a trovare il pareggio: il gol del pari arriva al 39′ con Iliev innescato dalla sinistra dopo una leggerezza di Florenzi.

Nella ripresa l’Italia prova a cercare la via del gol a più riprese, ma Barella spara alto e Chiesa si fa neutralizzare dal portiere avversario. Più ci si avvicina verso il finale di partita e più i ritmi si abbassano, così come l’indice di pericolosità di entrambe le squadre. Finisce 1-1, l’Italia “post vacanze” sale a 10 punti nel girone e si prepara ad affrontare la Svizzera, nazionale di ben altra caratura rispetto alla Bulgaria, non soltanto con il dovere di consolidare il primato nel girone, ma anche con la possibilità di aggiornare il libro dei record. Il pareggio attuale ha permesso agli azzurri di raggiungere le 35 gare senza sconfitta, record condiviso con il Brasile degli anni 1993-1996 e la Spagna del 2007-2009. Contro gli elvetici si potrebbe toccare quota 36 scrivendo una nuova pagina della storia del calcio a tinte azzurre.