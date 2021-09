Inter-Atalanta, un pareggio e tante emozioni: 4 gol e finale thriller, Di Marco e il Var firmano il 2-2 [CLASSIFICA]

25 Settembre 2021 20:10

Inter e Atalanta si dividono un punto con un 2-2 pirotecnico: finale da batticuore con Di Marco che sbaglia il rigore decisivo e Piccoli che vede annullarsi la gioia del gol dal Var

Un derby a tinte nerazzurre che regala grandi emozioni. Inter-Atalanta finisce 2-2 ma regala grandi emozioni per tutto l’arco dei 90 minuti. Partita a tratti dura (8 ammoniti), ma nella quale non mancano i colpi di scena: 4 gol per parte, un rigore sbagliato e un gol negato dal Var in un finale da batticuore. Dopo 5 minuti di gioco il primo squillo è di marca interista: Lautaro Martinez riceve da Barella e trafigge Musso per il gol del vantaggio. Alla mezz’ora però l’Atalanta prende coraggio, macina gioco e trova un uno-due micidiale nello spazio di 8 minuti: prima Malinovsky con una splendida conclusione e poi Toloi ribaltano la gara. Nella ripresa Dzeko sale a quota 5 reti stagionali firmando il pareggio a 20 dalla fine. Gli ultimi minuti sono letteralmente da batticuore. Rigore per l’Inter a 5 dalla fine: sul dischetto si presenta uno specialista come Di Marco, ma l’ex Verona questa volta prende la traversa. Tre minuti dopo l’Atalanta piazza il colpo del ko con Piccoli che si ritrova ancora una volta protagonista nei finali di partita. Per il Var però la rete non è valida. Tante emozioni, ma non si va oltre il 2-2.

Risultati 6ª Giornata di Serie A

Sabato 25 settembre

Ore 15:00

Spezia-Milan 1-2 (48’ Maldini, 80’ Verde, 86’ Diaz)

Ore 18:00

Inter-Atalanta 2-2 (5′ Lautaro Martinez, 30′ Malinovsky, 38′ Toloi, 71′ Dzeko)

Ore 20:45

Genoa-Verona

Domenica 26 settembre

Ore 12:30

Juventus-Sampdoria

Ore 15:00

Empoli-Bologna

Udinese-Fiorentina

Ore 18:00

Lazio-Roma

Ore 20:45

Napoli-Cagliari

Lunedì 27 settembre

Ore 20:45

Venezia-Torino

La classifica di Serie A

Milan 16 Napoli 15 Inter 14 Roma 12 Atalanta 11 Fiorentina 9 Lazio 8 Bologna 8 Torino 7 Udinese 7 Empoli 6 Sampdoria 5 Juventus 5 Sassuolo 4 Verona 4 Genoa 4 Spezia 4 Venezia 3 Cagliari 2 Salernitana 1

La classifica marcatori di Serie A