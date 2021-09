Cosenza, primo squillo stagionale: Gori e Caso regolano il Vicenza. La nuova classifica in Serie B

12 Settembre 2021 15:58

Prima gara interna e prima vittoria stagionale per il Cosenza, che batte per 2-0 il Vicenza

Un gol per tempo e 2-1 facile facile. Il Cosenza può brindare: ecco la prima vittoria, ecco i primi punti della stagione. I Lupi superano il Vicenza all’esordio interno in campionato. Il match si sblocca quasi subito grazie a Gori, che dopo 8 minuti manda in vantaggio i locali. Così così la reazione ospite e i padroni di casa ne approfittano per il raddoppio di Caso all’ora di gioco. Nel finale si riaccende il match, con il mancato 3-0 di Gori (traversa) e il rigore realizzato da Meggiorini in pieno recupero che non basta però ai biancorossi. Da segnalare una grande prestazione dei nuovi, soprattutto Palmiero e Situm, tra ultimi arrivati e oggi entrambi titolari. L’ultima giornata di calciomercato ha sicuramente aggiustato un organico costruito in fretta per via di una stagione cominciata in ritardo causa riammissione in Serie B. Ma i primi tre punti per Zaffaroni sono una buona dose di fiducia. Di seguito il programma di oggi e la nuova classifica.

RISULTATI SERIE B 3ª GIORNATA

VENERDI’ 10 SETTEMBRE

ore 20:30

Benevento-Lecce 0-0

SABATO 11 SETTEMBRE

ore 14:00

Alessandria-Brescia 1-3

Como-Ascoli 0-1

Frosinone-Perugia 0-0

Spal-Monza 1-1

ore 16:15

Ternana-Pisa 1-4

ore 18:30

Crotone-Reggina 1-1

DOMENICA 12 SETTEMBRE

ore 14:00

Cosenza-L.R. Vicenza 2-1

ore 16:15

Cremonese-Cittadella

ore 20:30

Pordenone-Parma

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 9 Pisa 9 Ascoli 9 Cittadella 6 Frosinone 5 Reggina 5 Monza 5 Spal 4 Parma 4 Benevento 4 Perugia 4 Cremonese 3 Como 3 Cosenza 3 Crotone 2 Lecce 2 Vicenza 0 Alessandria 0 Ternana 0 Pordenone 0

PROSSIMO TURNO SERIE B 4ª GIORNATA

VENERDI’ 17 SETTEMBRE

ore 18:00

Como-Frosinone

ore 20:30

Brescia-Crotone

SABATO 18 SETTEMBRE

ore 14:00

Ascoli-Benevento

Lecce-Alessandria

Monza-Ternana

Perugia-Cosenza

Reggina-Spal

ore 16:15

L.R. Vicenza-Pisa

ore 18:30

Cittadella-Pordenone

DOMENICA 19 SETTEMBRE

ore 20:30