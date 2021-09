Cosenza, fortino Marulla: i Lupi vincono ancora in casa. Crotone ko e in crisi, Modesto ora rischia

25 Settembre 2021 20:35

Il Cosenza vince il derby calabrese contro il Crotone e vola in zona playoff: entusiasmo per i Lupi, crisi nera per i pitagorici

Tre su tre. Il San Vito-Marulla, per il Cosenza, è un fortino. Terza vittoria stagionale alla terza in casa per il giovane e sorprendente organico di Zaffaroni, che ha cominciato il ritiro in ritardo, con un mercato al fotofinish e un allenatore ingaggiato in corsa. Nonostante ciò, dopo le due sconfitte consecutive in trasferta, sono arrivati 10 punti nelle ultime quattro. Fatte fuori Vicenza, Como e, oggi, Crotone, nel derby calabrese davanti ad uno stadio ribollente di passione. Una partita equilibrata si decide nel finale, con Carraro, che la mette dentro al 77′ e proietta i rossoblu in zona playoff. Gli altri rossoblu, quelli di Modesto, sono invece in piena crisi. Nessuna vittoria dopo 6 giornate e solo tre punti conquistati. Adesso l’ex esterno della Reggina rischia grosso. Di seguito il programma di giornata e la nuova classifica.

RISULTATI SERIE B 6ª GIORNATA

SABATO 25 SETTEMBRE

ore 14:00

Ascoli-Brescia 2-3

Cittadella-Lecce 1-2

Como-Benevento 1-1

Monza-Pordenone 3-1

ore 16:15

Reggina-Frosinone 0-0

ore 18:30

Cosenza-Crotone 1-0

DOMENICA 26 SETTEMBRE

ore 14:00

Perugia-Alessandria

ore 16:15

Parma-Pisa

ore 20:30

L.R. Vicenza-Cremonese

Ternana-Spal

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 15 Brescia 14 Ascoli 12 Benevento 11 Lecce 11 Frosinone 10 Reggina 10 Cosenza 10 Cremonese 9 Monza 9 Cittadella 9 Perugia 8 Spal 7 Parma 7 Ternana 4 Crotone 3 Como 3 Pordenone 1 Vicenza 0 Alessandria 0

PROSSIMO TURNO SERIE B (7ª GIORNATA)

VENERDI’ 1 OTTOBRE

ore 20:30

Lecce-Monza

DOMENICA 2 OTTOBRE

ore 14:00

Alessandria-Cosenza

Cremonese-Ternana

Crotone-Ascoli

Frosinone-Cittadella

ore 16:15

Pisa-Reggina

ore 18:30

Spal-Parma

DOMENICA 3 OTTOBRE

ore 14:00

Brescia-Como

ore 16:15

Pordenone-L.R. Vicenza

ore 20:30