Catanzaro-Catania, tutto in 20 minuti: le due squadre impattano sull’1-1. La nuova classifica del girone C di Serie C

27 Settembre 2021 22:55

Catanzaro e Catania pareggiano nel posticipo della 5ª giornata del girone C di Serie C: la nuova classifica

Russini all’11, Carlini dieci minuti dopo su rigore. Catanzaro-Catania, posticipo della 5ª giornata del girone C di Serie C, è tutta qui. Botta e risposta in avvio per un 1-1 che non accontenta nessuno, anche se ancora siamo all’inizio. Il Catanzaro, così, non aggancia il treno in alto, il Catania non riesce a uscire dalla zona calda. Di seguito il programma completo del turno, la nuova classifica e il prossimo turno.

RISULTATI 5ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

DOMENICA 26 SETTEMBRE

ore 14.30

Avellino-Potenza 1-0

Bari-Paganese 1-1

Campobasso-Fidelis Andria 1-3

Foggia-Juve Stabia 1-1

Monterosi-Palermo 1-1

Picerno-Acr Messina 2-1

Taranto-Latina 2-0

Vibonese-Turris 1-4

Virtus Francavilla-Monopoli 3-1

ore 21.00

Catanzaro-Catania 1-1

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

BARI 11 TARANTO 10 MONOPOLI 10 VIRTUS FRANCVILLA 9 PICERNO 8 PAGANESE 8 TURRIS 7 JUVE STABIA 7 AVELLINO 7 CATANZARO 7 FOGGIA 6 PALERMO 6 ACR MESSINA 5 FIDELIS ANDRIA 5 CAMPOBASSO 5 LATINA 5 CATANIA 4 POTENZA 3 MONTEROSI TUSCIA 3 VIBONESE 2

PROSSIMO TURNO SERIE C GIRONE C (6ª GIORNATA)

MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE

ore 17:30

Taranto-Monterosi Tuscia

ACR Messina-Bari

ore 18:00

Fidelis Andria-Foggia

Latina-Juve Stabia

Monopoli-Picerno

Paganese-Vibonese

Palermo-Campobasso

Potenza-Virtus Francavilla

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE

ore 14:30

Catania-Turris

ore 21:00