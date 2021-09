Catania, così è un incubo: perde 3-4 in casa contro la Turris e resta in piena zona retrocessione

30 Settembre 2021 16:58

Partenza da incubo in campionato per il Catania, che perde in casa contro la Turris e si ritrova in piena zona retrocessione dopo 6 giornate

Per fortuna del Catania il campionato è iniziato da sole 6 giornate e c’è tutto il tempo per rialzare la china. Ma questa partenza è veramente un incubo. I rossoblu, nel primo posticipo del turno infrasettimanale (l’altro è Avellino-Catanzaro di questa sera), sono infatti stati sconfitti in casa dalla Turris dopo un rocambolesco 3-4. In seguito all’iniziale botta e risposta tra Moro e Giannone, svolta del match è il doppio giallo in mezz’ora a Russini, che lascia i locali in 10 e spiana la strada agli ospiti, i quali nel giro di un’ora vanno sull’1-3, prima che ancora Moro su rigore accorciasse le distanze e che Esempio prendesse il largo. Con questo risultato, i siciliani restano in piena zona retrocessione con soli 4 punti dopo 6 giornate.

RISULTATI 6ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE

ore 17:30

Taranto-Monterosi Tuscia 0-0

ACR Messina-Bari 0-2

ore 18:00

Fidelis Andria-Foggia 0-3

Latina-Juve Stabia 0-1

Monopoli-Picerno 2-0

Paganese-Vibonese 1-0

Palermo-Campobasso 3-1

Potenza-Virtus Francavilla 0-1

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE

ore 14:30

Catania-Turris 3-4

ore 21:00

Avellino-Catanzaro

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

BARI 14 MONOPOLI 13 VIRTUS FRANCAVILLA 12 TARANTO 11 PAGANESE 11 JUVE STABIA 10 TURRIS 10 FOGGIA 9 PALERMO 9 PICERNO 8 AVELLINO 7 CATANZARO 7 ACR MESSINA 5 FIDELIS ANDRIA 5 CAMPOBASSO 5 LATINA 5 CATANIA 4 MONTEROSI TUSCIA 4 POTENZA 3 VIBONESE 2

PROSSIMO TURNO SERIE C GIRONE C (7ª GIORNATA)

DOMENICA 3 OTTOBRE

ore 14:30

Vibonese-Potenza

ore 17:30

Bari-Monopoli

Campobasso-Paganese

Foggia-Acr Messina

Monterosi Tuscia-Avellino

Turris-Latina

Virtus Francavilla-Taranto

LUNEDI’ 4 OTTOBRE

ore 15:00

Picerno-Catania

ore 21:00

Juve Stabia-Palermo

MARTEDI’ 5 OTTOBRE

ore 15:30