Crotone, una super rimonta firmata Mulattieri: i pitagorici vanno sotto per 2-0 a Brescia ma poi la riprendono

17 Settembre 2021 22:30

Mulattieri sale in cattedra e salva il Crotone da un’altra sconfitta: il giovane attaccante segna due gol in pochi minuti e completa la rimonta a Brescia

All’inferno e ritorno. Un’altra sconfitta esterna, dopo i soli due punti in casa, avrebbe già potuto suonare come primo campanello d’allarme. Ma il giovane Crotone di Modesto c’è e riesce a uscire indenne dal Rigamonti al termine di una rimonta nella ripresa. Il Brescia di Inzaghi, a punteggio pieno prima di stasera, va infatti sul doppio vantaggio con un gol per tempo: Leris al 35′ e Moreo al 68′ indirizzano la gara in favore dei lombardi. Mulattieri, però, sale in cattedra e conferma le aspettative già fatte intravedere in queste prime partite: prima accorcia quasi subito, poi trova il 2-2 all’83’, replicando – anche se lì si giocò allo Scida – il risultato già maturato in Coppa Italia qualche settimana fa. Nel pomeriggio, il Frosinone ha sbancato Como per 0-2. I ciociari domenica prossima fanno visita alla Reggina al Granillo. Di seguito il programma della 4ª giornata e la nuova classifica.

RISULTATI SERIE B 4ª GIORNATA

VENERDI’ 17 SETTEMBRE

ore 18:00

Como-Frosinone 0-2

ore 20:30

Brescia-Crotone 2-2

SABATO 18 SETTEMBRE

ore 14:00

Ascoli-Benevento

Lecce-Alessandria

Monza-Ternana

Perugia-Cosenza

Reggina-Spal

ore 16:15

L.R. Vicenza-Pisa

ore 18:30

Cittadella-Pordenone

DOMENICA 19 SETTEMBRE

ore 20:30

Parma-Cremonese

CLASSIFICA SERIE B