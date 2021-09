Catanzaro, ad Avellino altro pari: è 0-0, classifica già in salita

30 Settembre 2021 23:05

E’ appena terminata l’ultima gara del turno infrasettimanale del girone C di Serie C, quella tra Avellino e Catanzaro: la nuova classifica al termine della 6ª giornata

È finita 0-0 tra Avellino e Catanzaro, posticipo della sesta giornata del girone C di Serie C. Nessun gol e un punto a testa per le due squadre, considerate tra le favorite al salto in B ma che ancora arrancano. Dopo questo risultato, infatti, rimangono entrambe appaiate a quota 8 sotto il gruppone playoff. Di seguito il programma della giornata e la classifica.

RISULTATI 6ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE

ore 17:30

Taranto-Monterosi Tuscia 0-0

ACR Messina-Bari 0-2

ore 18:00

Fidelis Andria-Foggia 0-3

Latina-Juve Stabia 0-1

Monopoli-Picerno 2-0

Paganese-Vibonese 1-0

Palermo-Campobasso 3-1

Potenza-Virtus Francavilla 0-1

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE

ore 14:30

Catania-Turris 3-4

ore 21:00

Avellino-Catanzaro 0-0

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

BARI 14 MONOPOLI 13 VIRTUS FRANCAVILLA 12 TARANTO 11 PAGANESE 11 JUVE STABIA 10 TURRIS 10 FOGGIA 9 PALERMO 9 PICERNO 8 AVELLINO 8 CATANZARO 8 ACR MESSINA 5 FIDELIS ANDRIA 5 CAMPOBASSO 5 LATINA 5 CATANIA 4 MONTEROSI TUSCIA 4 POTENZA 3 VIBONESE 2

PROSSIMO TURNO SERIE C GIRONE C (7ª GIORNATA)

DOMENICA 3 OTTOBRE

ore 14:30

Vibonese-Potenza

ore 17:30

Bari-Monopoli

Campobasso-Paganese

Foggia-Acr Messina

Monterosi Tuscia-Avellino

Turris-Latina

Virtus Francavilla-Taranto

LUNEDI’ 4 OTTOBRE

ore 15:00

Picerno-Catania

ore 21:00

Juve Stabia-Palermo

MARTEDI’ 5 OTTOBRE

ore 15:30