Un San Luca travolgente vola in vetta del girone I di Serie D, pari Fc Messina: risultati e classifica dopo la 2ª giornata

26 Settembre 2021 17:13

Risultati e classifica della 2ª giornata del girone I di Serie D

2ª giornata del girone I di Serie D all’insegna del San Luca, che ne fa tre a Castrovillari e vola in vetta insieme a Cavese, Gelbison, Portici e Paternò. Primo punto per l’Fc Messina, che non va oltre il pari interno contro l’Acireale, mentre la Cittanovese capitola in casa per mano del Sant’Agata di Militello. Di seguito il programma completo del turno e la nuova classifica.

RISULTATI 2ª GIORNATA SERIE D GIRONE I

DOMENICA 26 SETTEMBRE

ore 15:00

Biancavilla-Licata 3-1

Castrovillari-San Luca 1-3

Cittanovese-S. Agata 0-1

FC Messina-Acireale 0-0

Giarre-Gelbison Cilento 0-1

Rende-Paternò 3-4

Sancataldese-Real Aversa 0-1

Santa Maria Cilento-Lamezia Terme 0-0

Trapani-Cavese 0-1

Troina-Portici 1-2

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

SAN LUCA 6 CAVESE 6 GELBISON 6 PORTICI 6 PATERNÒ 6 SANTA MARIA CILENTO 4 LAMEZIA TERME 4 ACIREALE 4 BIANCAVILLA 3 TRAPANI 3 REAL AVERSA 3 CITTÀ DI S. AGATA 3 LICATA 3 F.C. MESSINA 1 RENDE 0 CITTANOVA 0 SANCATALDESE 0 GIARRE 0 CASTROVILLARI 0 TROINA 0

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (3ª GIORNATA)

DOMENICA 3 OTTOBRE

ore 15:00